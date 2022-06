Trànsit impulsa un permís per conduir minicotxes a partir dels 16 anys

Canvis de la Direcció General de Trànsit (DGT). Hi haurà un nou permís de conduir B1, a partir dels 16 anys, per a vehicles elèctrics amb velocitat màxima de 90 quilòmetres per hora i pes màxim de 400 quilograms. Ho va anunciar ahir el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Ja està en aplicació en països com França amb bons resultats i afavorirà la mobilitat dels més joves en l’àmbit rural, on fins i tot amb tots els esforços, evidentment el transport públic no arriba en les mateixes condicions», va explicar. L’Estratègia de Seguretat Viària 2030 preveu una sèrie de mesures d’actuació per reduir en un 50% el nombre de persones mortes i ferides greus en sinistres viaris respecte les xifres del 2019, entre les quals destaca la incorporació de l’educació en mobilitat segura i sostenible en el currículum escolar de forma progressiva a partir del curs vinent, un carnet per a joves o nous tests psicofísics.

Així ho va explicar Marlaska durant la presentació ahir a la seu de la DGT de l’Estratègia de Seguretat Viària 2030, un full de ruta que guiarà l’actuació de les administracions públiques, les associacions i entitats del sector, el món empresarial i l’acadèmic, durant aquesta dècada.