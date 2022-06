Dos anys de presó per a quatre excàrrecs de l’ACA per arreglar una adjudicació

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a penes de dos anys de presó i inhabilitació quatre exalts càrrecs i tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), entre ells el director Manuel Hernández, per arreglar un concurs públic per adjudicar el 2008, durant l’època del Govern tripartit, l’elaboració d’informes de consultoria. En la trama hi estan implicats dos empresaris més. Un és Joan Lluís Quer, administrador d’Auding i que abans havia estat gerent de l’ACA (2000-2004) i, posteriorment, durant l’executiu d’Artur Mas (CiU), va ocupar la presidència de l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat. El tribunal atribueix a Manuel Hernández un delicte de prevaricació i un altre de revelació d’informació reservada i a Quer un de prevaricació i un altre d’utilització d’informació reservada, i els absol de malversació. En total, han estat condemnades sis persones.

La sentència sosté que la contractació d’uns treballs per millorar la qualitat de les aigües va ser irregular i va beneficiar de manera deliberada la Unió Temporal d’Empreses (UTE) adjudicatària, representada per Quer. La decisió conclou que es va dur a terme una contractació fraudulenta i amb ús d’informació privilegiada que va beneficiar els contractats. Els magistrats expliquen que els quatre excàrrecs i tècnics condemnats es van «concertar» per anticipar informació privilegiada.