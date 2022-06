L’Oficina Antifrau acusa de mala praxi la secretària general del Parlament

Un any després de ser designada secretària general del Parlament, Esther Andreu deixa el càrrec i posa fi al darrer capítol de tensions d’alt rang a la cambra catalana. L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha acreditat que va incórrer en un conflicte d’interessos durant el procés de nomenament del seu fill com a uixer, en què s’havia d’abstenir per parentiu de consanguinitat, després de no informar degudament de la concurrència de Jan Forner, encara que descarta una «influència indeguda» en el resultat del procés.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va acceptar ahir la dimissió en conèixer els detalls de l’informe, després que Andreu, el 31 de maig passat, en assabentar-se que la Mesa del Parlament demanaria un pronunciament a Antifrau, s’indignés. L’Oficina Antifrau de Catalunya constata un «nombre important d’incidències» i «dubtes raonables» sobre el procés de selecció que no se circumscriuen només al fill de la secretària general, sinó com s’han fet les proves en un sentit ampli. «La gestió inadequada del conflicte d’interès podia generar dubtes generalitzats sobre la imparcialitat de determinada actuació pública, i un dany a la confiança en les institucions», conclou el document d’Antifrau, que dóna per provat que Andreu sí que va participar en els tràmits «d’una forma o una altra».

Ella va assegurar en tot moment que no va participar en el procés «directament ni indirectament» i que es va abstenir «verbalment». Antifrau resol que la comunicació d’abstenció ha de ser escrita i comunicada als membres de l’òrgan parlamentari.

Tres informes previs

Poques hores abans que l’informe es fes públic, Andreu va enviar als membres de la Mesa una carta on explica el motiu de la seva dimissió i en què critica que s’hagi sol·licitat l’opinió d’Antifrau perquè suposa «un menyspreu de les funcions que corresponen als serveis jurídics» perquè hi ha tres informes previs -un de seu, un altre de recursos humans i un d’un lletrat- que afirmaven que no hi havia irregularitats. Precisament, Junts era reticent a externalitzar aquest assumpte, però la pressió exercida per part del PSC, ERC i CUP el va fer cedir.

Andreu assegura haver estat «objecte d’acusacions molt serioses», considerant-se a ella mateixa «un instrument per atacar altes instàncies», negant que el seu pas al costat tingui cap relació amb la futura resolució d’Antifrau. Així, retreu als set parlamentaris de la Mesa la seva «manca de confiança» i al lletrat major, la seva «manca de comunicació».

Des que Borràs va posar Andreu en el càrrec, les tensions han anat creixent per diversos fronts. D’una banda, per les polèmiques llicències per edat; després, per la inhabilitació del diputat de la CUP Pau Juvillà. I, abans de l’elecció del seu fill com a uixer, també va estar en la diana per la retirada de competències d’Andreu al lletrat major per un informe amb el qual ella no va estar d’acord.