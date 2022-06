Terradellas demana tornar a declarar després de trencar amb Junts

L’exalt càrrec de CDC Víctor Terradellas, que va fer d’intermediari perquè l’expresident Carles Puigdemont rebés l’octubre del 2017 uns suposats enviats de Rússia abans de la declaració d’independència, ha demanat tornar a declarar davant el jutge Joaquín Aguirre, que investiga la presumpta trama russa del procés.

Aquesta petició es produeix després que Terradellas hagi abandonat Junts per, segons va denunciar, manca de democràcia interna en la celebració de les eleccions primàries a l’alcaldia de Reus. També va acusar la direcció de la formació de no seguir la pauta de partit obert i horitzontal que va plantejar Puigdemont, del qual es considera amic. El jutge encara no ha assenyalat quan es practicarà la declaració que, com a imputat, té la potestat de demanar.

Fonts jurídiques asseguren que Terradellas pretén precisar algunes qüestions que van quedar en l’aire en la primera declaració judicial, el passat 11 de maig. En aquella ocasió, l’exresponsable de relacions internacionals de Convergència i directiu de l’entitat Catmón, investigada per presumpta malversació de fons a través de subvencions públiques, va reconèixer que Puigdemont es va reunir dues vegades l’octubre del 2017 amb un grup de russos que es van presentar com a emissaris del Kremlin, entre ells l’exdiplomàtic i exassessor del Ministeri d’Exteriors de Rússia Nicolai Sadovnikov.

En aquestes trobades, a l’expresident català se li va oferir, segons va assenyalar Terradellas, ajuda econòmica i militar per a una eventual república de Catalunya.

Terradellas va explicar que aquests emissaris van arribar de la mà de l’empresari català Jordi Sardà Bonvehí (que va ser denunciat el 2012 per Gas Natural per un negoci de gas a Ucraïna). «Hi ha una gent, el 23 o 24 d’octubre del 2017, uns senyors russos, [entre ells] Sergey Motin [li van dir que era un general de Rússia], i Jordi Sardà, es posen en contacte amb mi i em demanen veure el president de Catalunya. Jo faig de correveidile i li dic: Aquests senyors volen veure’t, tu vols veure’ls? I en aquest cas diu que sí», explica Terradellas al jutge. L’empresari és una de les peces clau en l’operació i també apareix en una altra de relacionada amb uns contactes amb el Vaticà amb tints de ser falsa.

La reunió amb Artadi

Una de les qüestions que Terradellas haurà de concretar és la reunió que aquests emissaris russos van tenir amb l’exdirigent de Junts Elsa Artadi també dies abans de la declaració unilateral d’independència (DUI). L’excàrrec de CDC situa aquesta trobada a la cafeteria d’un hotel, on es va parlar de criptomonedes, l’endemà de la reunió amb el llavors president a la Casa dels Canonges, la seva residència oficial. Tot i això, l’exregidora de Barcelona (va renunciar fa unes setmanes al càrrec i a ser alcaldable de Barcelona) va assegurar en la seva declaració com a testimoni que aquesta trobada es va produir dies abans de la reunió amb Puigdemont, a la qual també va assistir. Poques dades va donar d’aquesta trobada misteriosa, fins al punt que el jutge va acabar assegurant que la seva declaració no va tenir credibilitat.