Andorra obre el segon pont tibetà més llarg del món

Un pont tibetà és una estructura minimalista, anomenada també passarel·la suspesa, que penja sobre dos extrems i on la persona que el travessa sembla que estigui flotant sobre l’aire. Això sí, no és apte per a tothom que pugui patir un atac de vertigen. Des d’aquesta setmana el segon pont d’aquestes característiques més llarg del món llueix als Pirineus andorrans, concretament a Canillo. Dijous es va obrir al públic de forma gratuïta, però des d’ahir ja és obligat passar per taquilla.

Els anomenats ponts tibetans pengen de dos extrems. Aquest tipus de tècniques s’utilitzaven per superar barreres geogràfiques al Tibet. Amb el pas del temps, els ponts tibetans es van integrar als parcs d’aventures i van créixer com a desafiament a la gravetat al costat de les tirolines.

Anada i tornada

El pont tibetà d’Andorra no busca el desafiament amb la gravetat, sinó simplement gaudir d’una passejada a 1.875 metres d’alçada per creuar a peu els 603 metres de l’estructura; el doble si es fa el camí habitual, anada i tornada, des del punt de partida fins a l’altre extrem de l’estructura metàl·lica, amb mesures de seguretat i que, lògicament, quedarà tancat al públic quan la força del vent pugui crear algun perill.

El primer dia d’estrena el van fer servir 800 persones i el Comú (ajuntament) de Canillo, impulsor de la idea, considera que d’aquí al novembre, quan els prats andorrans canviïn el color verd pel blanc, hauran visitat l’estructura 75.000 curiosos. Els càlculs estipulen que els millors dies d’agost poden travessar el pont unes 165 persones cada hora, encara que la plataforma està preparada per acollir 600 visitants alhora.

Després del període de prova d’aquests dies, l’entrada costa 12 euros. No s’hi pot anar directament amb cotxe sinó que cal agafar un autobús (inclòs en el preu) que sortirà des del Palau de Gel d’Andorra, també a Canillo, per pujar a la pista d’accés a la construcció a través de la carretera de muntanya, molt transitada per cicloturistes, que porta fins a Ordino. El camí des de la carretera al pont suposa 900 metres més de passeig. Aquest estiu, també, el famós mirador de Roc de Quer, proper al nou pont, fins ara amb accés gratuït, passarà a ser de pagament (5 euros per persona).

El Pont Tibetà de Canillo, amb els seus 603 metres, es converteix així en el segon més llarg del món, només superat per l’Sky Bridge de la República Txeca, de 721 metres. El tercer és el Gandaki Golden Footbridge del Nepal, de 561 metres i després hi ha el pont d’Arouca, de 516 metres, a Portugal.

L’obra ha suposat una inversió de 4,6 milions d’euros. «Fora de la temporada d’esquí busquem alternatives d’oci a l’aire lliure per equilibrar la balança hivernal. Així, el Pont Tibetà servirà per allargar l’oferta turística i buscar alternatives perquè Canillo sigui molt més atractiu per als turistes pel seu contacte amb la natura», explica Francesc Camp, comú (alcalde) de Canillo.

«A més -afegeix Camps- el canvi climàtic probablement provocarà que cada vegada s’hagi d’escurçar més la temporada hivernal que atrau molts esquiadors, cosa que ens obliga a apostar per altres atractius turístics que portin nou públic».

Un metre de passeig

Ni cotxes, ni cap vehicle, incloses bicicletes, podran passar pel pont, encara que hi haurà una petita zona de descans perquè les persones que no s’atreveixin amb la gravetat puguin descansar mentre contemplen el desafiament de familiars i amics sobre la passarel·la. Només hi ha un metre d’ample per fer la impressió que mentre es passeja s’està volant sobre la Vall del Riu, amb l’aigua, i no precisament al coll, 158 metres per sota. D’aquesta manera el Pont Tibetà ja s’ha convertit a partir d’aquest cap de setmana en un dels principals focus d’atracció turística al petit país pirinenc.