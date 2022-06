Un home de 32 anys ha estat detingut pels Mossos a Móra d’Ebre (Tarragona) després de llançar proclames islamistes radicals, preparar-se per viatjar a Síria per integrar-se en una organització gihadista i, segons havia manifestat, cometre una acció violenta a Catalunya abans de marxar. Els Mossos van informar ahir en un comunicat que l’home, al qual investigaven des de l’agost del 2021, està imputat per un delicte d’autorradicalització gihadista.

La policia catalana va explicar que les investigacions van començar quan van tenir coneixement que l’home s’havia radicalitzat, havia canviat la seva actitud, havia esdevingut agressiu i feia manifestacions a favor d’organitzacions terroristes gihadistes. El detingut, a més, havia expressat la seva intenció de cometre una acció violenta a Catalunya abans de viatjar a Síria per lluitar i donar suport a les organitzacions gihadistes. L’home, segons els Mossos, consumia vídeos de continguts gihadistes relacionats amb l’Estat Islàmic, en la majoria dels casos relacionats amb el «martiri». Coordinats per la Fiscalia de l’Audiència Nacional i tutelats pel Jutjat Central d’Instrucció número 3, els Mossos van procedir a la detenció dijous passat, dia 9. Els Mossos destaquen al comunicat que la feina feta «ha permès neutralitzar l’amenaça que suposava el detingut».