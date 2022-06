Un motorista de 29 anys va morir divendres a la tarda en un accident a la ronda de Dalt de Barcelona. L’avís del sinistre es va rebre a les quatre de la tarda al quilòmetre 9,5 de la B-20, a la zona de Vallcarca i en sentit Llobregat. Per causes que s’investiguen, la motocicleta va xocar contra l’estructura de separació dels sentits de la via. Com a conseqüència de l’impacte, el conductor del vehicle va resultar mort. Fins al lloc es van traslladar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana.