El secretari general de JxCat, Jordi Turull detalla que l’auditoria que el seu partit vol fer per avaluar el grau de compliment del primer any del Govern determinarà si funciona o si cal "replantejar-lo o deixar-lo estar". En declaracions als mitjans des de la Roca del Vallès, Turull ha assegurat que la taula de diàleg no dona més de si perquè l’Estat la va plantejar com “una anestèsia a l’independentisme”.

El dirigent de Junts ha lamentat la manca d’inversió a Catalunya tot afirmant que la Via Augusta va és "l'última infraestructura que es va fer a Catalunya i no es va demanar". Turull ha titllat de “provocació” la visita d’aquesta setmana de la ministra Raquel Sánchez. “Tenen les penques de venir a fer un nou anunci”, ha criticat.