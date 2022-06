Els passatgers del tren accidentat a Vila-seca (Tarragonès) aquest diumenge a la nit han relatat que estaven tranquils pocs minuts abans de la col·lisió amb una locomotora de mercaderies. En el comboi, hi viatjaven unes 75 persones, de les quals una trentena han resultat ferides de diversa consideració. «Ha estat un cop fort, s'han apagat les llums, ha sonat l'alarma i s'han trencat els vidres i tothom estava cridant», ha explicat Lluís Alemany, un viatger del tren sinistrat. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes del xoc que encara es desconeixen. A banda, una trentena de persones s'han traslladat amb autobusos cap als seus domicilis. El pla Ferrocat s'ha desactivat a dos quarts de dues de la matinada.

El tren accidentat, amb 75 viatgers, cobria la ruta Barcelona – Tortosa. A les 21:54 h Adif ha informat d'un xoc frontal entre una locomotora de l'empresa Captrain i un tren regional, quan aquest sortia de Vila-seca (sentit sud). Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del sinistre. En l'accident, hi han treballat una vuitantena d'efectius, entre els quals dotze dotacions de bombers. Entre ells, la unitat del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) amb el metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Alemany, un jove veí de Palafrugell, ha explicat que anaven amb el tren quan han escoltat de sobte una botzina i, tot seguit, han xocat amb la locomotora. «Un amic meu és un dels ferits, de dinou anys, i se l'han emportat amb l'ambulància. Ha sigut una mica dur i impactant; no ens ho imaginàvem, cada setmana agafem el tren, ara fa una mica més de respecte agafar-lo», ha afirmat el passatger. En Rachid, un altre viatger, ha explicat que quan el comboi ha arribat a l'estació de Vila-seca ha tingut un problema amb els frens. «Ens hem espantat molt amb el xoc, gràcies a deu no ha passat res», ha dit. I ha assenyalat que si el tren hagués circulat a més velocitat, l'accident hauria estat molt pitjor. Ell ha estat un dels usuaris que s'han traslladat amb els dos autobusos que Adif ha posat com a servei alternatiu.

Una trentena de ferits

La majoria dels ferits -29- han estat atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) al mateix baixador de Vila-seca. Amb tot, tres passatgers s'han traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, tres més al centre hospitalari de Santa Tecla i quatre a diversos CAPS del territori, segons ha detallat la delegada del Govern a Tarragona, Teresa Pallarès. La delegada també ha remarcat les dificultats per trobar transport alternatiu per als passatgers que no tenien vehicle propi per tornar a casa. «La situació està sota control, tots els viatgers s'estan traslladant als seus destins i els que tenen alguna lesió s'estan revisant als hospitals», ha assegurat l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura.

Servei ferroviari interromput

Segons Renfe, la circulació ferroviària al tram Tarragona – Vila-seca / Cambrils – Reus ha quedat afectada per l'accident. Per tal de garantir la mobilitat dels viatgers de les línies afectades, R15 i R16, s'ha establert un servei alternatiu per carretera des de Tarragona fins a Móra i Tortosa, respectivament.