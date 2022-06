Sis cotxes cremats en l’incendi d’un camió d’escombraries

L‘incendi d’un camió d’escombraries durant la matinada d’ahir a Cerdanyola del Vallès va acabar amb danys a sis vehicles estacionats, quatre contenidors i a les persianes de quatre pisos, segons van informar els Bombers de la Generalitat. L’avís del foc es va rebre a un quart d’una a la cruïlla del carrer Barberà amb Mancomunitat. Hi van treballar cinc dotacions dels Bombers i no hi va haver cap ferit.

En paral·lel, els Bombers van apagar de matinada 12 contenidors que cremaven al Masnou a Sant Boi de Llobregat. L’avís del Masnou es va rebre dos minuts abans de les sis del matí al carrer de Saragossa cantonada amb València. El foc va cremar cinc contenidors i van quedar afectats també una tanca de bruc i un vehicle. Finalment, a Sant Boi de Llobregat es van incendiar set contenidors en només 45 minuts a diversos carrers del centre de la localitat.