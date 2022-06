L'incendi d'un vehicle ha obligat a tallar l'AP-7 a Sant Celoni en sentit Girona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Bombers de la Generalitat han afegit que el foc crema les rodes d'un camió i, segons les primeres informacions, no hi hauria persones ferides. El cos d'emergències hi treballa amb quatre dotacions.