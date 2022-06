Un xoc entre dos trens a Tarragona causa catorze ferits

Un tren de passatgers i una locomotora van xocar poc abans de les deu de la nit d’ahir l’alçada de Vila-seca, a Tarragona. El xoc, que va causar catorze ferits, va tenir lloc a l’alçada del polígon. Al tren de passatgers, que circulava en direcció Tortosa amb sortida a Barcelona, hi viatjaven unes 45 persones.

Entre els catorze ferits de diversa gravetat, tres persones van haver de ser traslladades a centres hospitalaris de la zona en ambulàncies del SEM, segons va avançar el Diari de Tarragona. Es tracta d’un home de 19 anys amb una fractura al tòrax, una dona de 28 anys amb la cama trencada i una dona de 75 amb policontusions. Segons testimonis de l’accident, els passatgers més afectats eren al primer vagó, ja que el xoc es va produir a pocs metres de la sortida de l’estació de Vila-seca. Després de 50 metres, el maquinista es va adonar que hi havia una locomotora estacionada a la via i va intentar alertar l’altre comboi sense poder evitar finalment la col·lisió frontal. La resta de passatgers, que viatjaven en vagons posteriors, van explicar que el xoc amb prou feines es va notar i que només havien sentit una sacsejada, ja que l’impacte es va centrar en el primer vagó.

Un cop es va tenir coneixement de l’accident, Renfe va mobilitzar tots els recursos disponibles per atendre els afectats i va avisar els serveis d’ajuda externa. Protecció Civil va anunciar a Twitter l’activació de sis unitats terrestres i dos comandaments del SEM, així com 12 unitats de Bombers que ràpidament van actuar al lloc evacuant els passatgers afectats. L’accident va provocar la paralització de la circulació per les vies.