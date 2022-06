Alliberen dos homes esclavitzats com a captaires a Barcelona

Agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir el 7 de juny un home i una dona com a presumptes autors d’un delicte de tràfic d’éssers humans per explotar les víctimes i obligar-les a practicar la mendicitat. L’operatiu policial va permetre alliberar dos homes que vivien sotmesos a unes condicions infrahumanes. En un primer moment, els van traslladar al Centre d’Urgència i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), on se’ls va proporcionar una primera assistència, i actualment es troben sota l’ajuda especialitzada que s’activa en els casos de tràfic d’éssers humans. Els agents van iniciar la investigació el novembre de l’any passat, quan es van detectar dos homes que diàriament demanaven almoina, per la qual cosa van fer diferents vigilàncies per aclarir els fets i comprovar si darrere d’ells hi havia altres persones que els controlaven, els vigilaven i els obligaven a practicar la mendicitat.