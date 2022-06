Iceta s’autodescarta per ser candidat a l’alcaldia de Barcelona i el PSC tanca files amb Jaume Collboni

El PSC va tancar ahir files amb Jaume Collboni. El partit insisteix que, al marge de les càbales que es puguin fer a la Moncloa o a Ferraz, els socialistes catalans tenen l’úlitma decisió sobre qui serà el seu candidat a Barcelona en les properes eleccions municipals. «I avui el candidat del PSC és Collboni al 100%», va afirmar la viceprimera secretària d’Acció Electoral, Alícia Romero.

La reacció del partit davant la informació d’El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que situa Miquel Iceta com a possible candidat a alcalde va ser ràpida i contundent, i va anar en la línia del que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, fa diverses setmanes que expressa. Davant els rumors que hi podria haver un canvi al capdavant de la candidatura el 2023, els socialistes donen «tot el suport» a Collboni.

«Hem dit moltes vegades que Jaume Collboni és el nostre candidat. Està bolcat a fer de primer tinent d’alcalde i quan comenci tota l’etapa de la candidatura mantindrem la nostra aposta, que és ell. Ho ha dit Salvador Illa en innombrables ocasions. Al PSC en aquest tema no hi ha esquerdes ni dubtes, estem amb tot el suport a Jaume Collboni», va insistir Romero.

El mateix Iceta, ministre de Cultura que assistia a una trobada al Liceu, va negar qualsevol possibilitat de presentar-se a l’alcaldia: «No hi ha cap possibilitat que això passi», va dir. Va lloar Jaume Collboni, a qui considera «un magnífic candidat que serà un gran alcalde». I va afegir: «Jo sóc molt de la cultura que si alguna cosa funciona, no ho facis malbé».

Als rumors insistents dels últims mesos en el sentit que els socialistes podrien estar plantejant-se un relleu per consolidar les seves opcions de recuperar Barcelona, s’uniria ara la necessitat del PSOE de buscar un revulsiu per a un resultat a Andalusia que es preveu decebedor per als seus interessos.