Turull tornarà a proposar el dirigent que va ser vetat per les bases de Junts

El nou secretari general de Junts, Jordi Turull, va anunciar ahir que tornarà a proposar David Torrents com a secretari d’organització malgrat que aquest no va aconseguir els vots necessaris (es necessitava almenys el 50% dels emesos) per entrar en la nova executiva al congrés a Argelers. Turull va argumentar que Torrents «pot fer molt bona feina». També proposarà que repeteixi Ester Vallès -diputada que tampoc va aconseguir el 50% de vots emesos- i Lluís Guinó, en substitució de l’exconseller d’Interior Miquel Sàmper.

En una carta adreçada als 6.000 militants de Junts, Turull apel·la a la seva decisió com a secretari general del partit de tornar a proposar Torrents per ser fidel a «la paraula donada de mantenir l’equilibri de l’acord per a la candidatura unitària» després de les dures negociacions amb Laura Borràs, alhora que el veredicte sigui dels militants.