Catalunya frega els 40 graus en el segon dia d’onada de calor

El segon dia de la primera onada de calor d’aquest any, una de les més primerenques de les últimes dècades, va posar els termòmetres a la vora dels 40 °C en alguns municipis catalans com Tremp, on el mercuri va pujar fins als 39,4 °C. Segons les dades del Servei de Meteorologia de Catalunya (Meteocat), ahir també van arribar als 39 °C les estacions meteorològiques de Lleida-La Femosa (39,2 °C), Balomar (39,1 °C) i Sant Romà d’Abella (39 °C), mentre que en bona part de les comarques de Lleida la màxima es va situar per sobre dels 38 °C, aproximadament entre vuit i deu graus més alta que la temperatura mitjana en aquesta època de l’any.