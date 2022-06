Catalunya planteja alçar barreres a la C-32 sud si l’autopista A-7 se satura

El Govern va anunciar ahir que l’AP-7 disposarà d’un nou carril addicional, entre Sant Celoni i la Roca, la setmana que ve, coincidint amb l’operació sortida del pont de Sant Joan. El Ministeri de Transports, titular de la via, s’ha compromès a fer els retocs necessaris per poder instal·lar aquest vial a l’altre sentit de la marxa. Per mirar d’alleujar la situació de «saturació» que viu aquesta autopista, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, també va avançar que la Generalitat ja ha contractat grues per retirar vehicles accidentats en aquesta mateixa artèria, en què la circulació, en alguns trams, és un 55% superior a la d’abans de la retirada dels peatges. I va compartir un desig: que la C-32 sud obri barreres quan la situació a l’AP-7 sigui insostenible.

Elena va compartir una estratègia basada en tres eixos: actuacions quirúrgiques, millores en els enllaços a altres autopistes per donar oxigen a l’AP-7 i aposta definitiva per enfortir el transport públic, sobretot, va concretar, tot el que fa referència a Rodalies, però també amb més carril bus-VAO, com el previst a la B-23 (accés a Barcelona per la Diagonal) per al qual la Generalitat demana al Govern central el traspàs de la via per poder emprendre l’obra. El Govern es posa per ara en la primera categoria, amb aquest carril addicional que se sumarà al que ja funciona a la mateixa AP-7 des de Vilafranca fins al Papiol i a la C-32, de Llavaneres a Montgat.

Millors enllaços

S’hi sumaran les restriccions als vehicles pesants, pactades cada any amb el sector del transport. D’aquesta manera, tant per Sant Joan com en els caps de setmana d’estiu, els camions no podran circular els dissabtes entre les nou del matí i les tres de la tarda i els diumenges de cinc de la tarda a deu de la nit. La Generalitat incorpora per als camions l’obligació, els divendres i vigília de dia festiu, de circular per la dreta, sense possibilitat d’avançar, i a una velocitat de 80 quilòmetres per hora.

Una altra possible mesura, tot i que no sembla estar per ara sobre la taula, seria obrir barreres a la C-32 sud en moments en què l’AP-7 vagi més carregada. Per fer-ho, i tot i que la competència de l’artèria del Garraf és del Govern central, Elena va sol·licitar el suport del gabinet de Pedro Sánchez, i va recordar que la liberalització de peatges ja es va fer a les barreres de les radials de Madrid. En tot cas, no va concretar més coses.