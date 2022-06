Els Bombers han xifrat en 550 hectàrees les hectàrees cremades en l'incendi de Baldomar, a Artesa de Segre (Noguera), i en unes 300 les de Corbera d'Ebre (Terra Alta) i Castellar de la Ribera (Solsonès). Els Bombers han treballat «intensament» tota la nit en l'extinció d'aquests focs simultanis, que continuen actius. Aquest matí hi treballen 62 vehicles terrestres i estan previstos 8 aeris (2 AVA, 4 helicòpters i dos hidroavions), a Corbera d'Ebre 50 terrestres i 1 helicòpter i a Castellar de la Ribera 28 terrestres i 6 aeris (4 helicòpters i dos AVA). Els mitjans aeris s'aniran enlairant durant les primeres hores del matí. D'altra banda, els diversos incendis de llamp que es va produir aquest dimecres a la tarda a llocs com Peramola, Anoves, Valldar, Ogern i Montsant estan perimetrats i no hi ha perill que es puguin estendre. El cos manté activitat tot el personal i mitjans.

Estiu amb un alt risc d’incendi Delort explica que el de Corbera és el que té millor previsió, però alerta que no es preveu controlar cap dels tres avui Delort ha afegit que el de Corbera d'Ebre és el que té millor previsió, però ha descartat que cap dels tres es pugui donar per controlat aquest dijous. «No podem dir que cap està ni en fase de control ni estabilitzat», ha apuntat. Sobre el de Baldomar, ha apuntat que l'orografia és difícil i ha augurat que no es podrà rematar ni aquest dijous ni tampoc divendres. Sobre els del Solsonès, ha dit que un dels riscos és la previsió de més tempestes seques. Segons Delort, hi ha activades 130 unitats terrestres i 400 bombers en tots els incendis. El cap dels Bombers ha afirmat que aquest dimecres es va donar la «tempesta perfecta» i es va acabar produint una de les coses que més preocupa el cos: la simultaneïtat de focs. Ha explicat que el cos està activat al màxim i per això s'ha establert el centre de comandament central a la base de Bellaterra. D'altra banda, ha explicat que han demanat una desena de dotacions a la Unitat d'Emergències Militar (UME) amb base a Saragossa i esperen també la col·laboració de bombers de l'Aragó i d'Andorra en cas que sigui necessari.