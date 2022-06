Prendre's un cafè, esmorzar, fumar-se una cigarreta o simplement estirar les cames són alguns dels breus plaers que la majoria de treballadors poden gaudir durant la seva jornada laboral. No obstant això, en una empresa catalana tenen reconeguda per part de la gerència una nova pausa per un motiu d'allò més inusual: per a masturbar-se.

Erika Lust, cap de l'empresa d'entreteniment per a adults Erika Lust Films, ofereix als seus emprats descansos diaris de mitja hora en un intent per "normalitzar" la masturbació. Per afavorir que els seus treballadors puguin estimar-se a si mateixos s'ha creat una "estació de masturbació" privada a les oficines de la companyia a Barcelona. View this post on Instagram A post shared by Erika Lust Films (@erikalustfilms) Segons Lust, un empleat que se sent bé, treballa bé. A la plantilla s'ha rebut bé aquesta nova mesura, ja que creuen que alleujar l'estrès fomenta la productivitat. Però la propietària de la companyia, on treballen 36 persones, ha anat un pas més enllà i fins i tot els ha regalat joguines sexuals perquè puguin estimular-se en els seus moments d'intimitat personal. Documental sobre la masturbació Aquesta innovadora pausa laboral va de bracet de la promoció de la companyia, lògicament. I és que el mes passat Erika Lust va publicar un minidocumental sobre la masturbació titulat "Masturbation Conversations". En ell parla amb voluntaris sobre els seus hàbits de plaer propi amb preguntes sobre com van descobrir la masturbació, qui els van ensenyar sobre ella i de quina manera, quan i per què es masturben. Lust, també directora de cinema per a adults, va dir durant la promoció del seu treball a les xarxes socials que masturbar-se té "molts beneficis", però "per alguna raó, només dir la paraula en veu alta fa que algunes persones se sentin avergonyides". "La veritat és que la masturbació pot ajudar les persones a gestionar l'estrès, regular el son i connectar-se amb el seu cos i els seus desitjos sexuals, entre altres avantatges", afegia la cineasta.