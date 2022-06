La Fundació La Caixa demana al jutge exercir l‘acusació particular en el cas Voloh

La Fundació La Caixa va sol·licitar ahir al jutge que instrueix el cas Voloh, Joaquín Aguirre, exercir com a acusació particular en la investigació sobre l’operació de Vil·la Bugatti, una finca de Cabrera de Mar en la qual se sospita que l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell va obtenir un tracte a favor de l’ajuntament i de la Generalitat per aconseguir una requalificació urbanística que li feia doblar el seu valor, segons han confirmat fonts coneixedores.

La petició de la fundació de l’entitat financera de personar-se com a acusació arriba només 24 hores després que la subdirectora general de la Fundació La Caixa, Esther Planas, assegurés davant el jutge que va ser el Departament de Vicepresidència i Economia, quan el dirigia l’actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, el que va proposar finançar amb fons de l’obra social l’esmentada operació, que se sospita que va derivar en un pelotazo urbanístic. Planas va ser citada a declarar com a testimoni arran d’un informe de la Guàrdia Civil que apunta que la Generalitat va poder sufragar el suposat pelotazo a través de la fundació pedagògica El Brot, un projecte que es portaria a terme a la finca de Vil·la Bugatti, que, una vegada requalificada, passaria a mans d’una empresa administrada per Vendrell. En la seva declaració davant el jutge, la directiva de la Fundació La Caixa va explicar que era Economia, conselleria controlada per ERC entre 2017 i 2019 -anys en què es va finançar El Brot- la que feia la proposta de les entitats i projectes que havien de ser subvencionats. Les entitats receptores d’aquests fons, entre 200 i 300 a l’any, eren subvencionades en virtut d’un conveni marc de col·laboració signat per la Fundació La Caixa i el Departament de Vicepresidència de la Generalitat. Segons la testimoni, la Fundació La Caixa confiava en la bona fe de la Generalitat en proposar els projectes que mereixien ser finançats.