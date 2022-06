ARTESA DE SEGRE. Un incendi a Artesa de Segre havia afectat al tancament d’aquesta edició 500 hectàrees amb un potencial de fins a 20.000, segons els Bombers. La principal preocupació del cos se centrava en el flanc esquerre del foc de Baldomar, que dona entrada a les 20.000 hectàrees del massís del Montsec, i l’extinció del qual es va complicar per les condicions climatològiques. El delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, va explicar que no hi ha danys personals, però que 74 persones van haver de ser evacuades. Per altra banda, els Bombers van extingir ahir un incendi a Rabós d’Empordà que va cremar una hectàrea.