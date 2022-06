Un home de 42 anys ha mort aquest dijous en accident de trànsit al quilòmetre 6,8 de la Ronda de Dalt de Barcelona, en sentit Besòs. Els fets han tingut lloc cap a les 4 de la matinada, quan l'home hauria perdut el control de la motocicleta que conduïa i ha xocat contra el separador de la via. Fins al lloc dels fets s'han traslladat dotacions de la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana i del Sistema d'Emergències Mèdiques. L'Ajuntament també ha activat el servei de suport psicològic del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona per atendre els familiars de la víctima. És l'onzena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest any, deu de les quals motoristes.