Puigneró descarta l’obertura de la C-32 si l’autopista A-7 es congestiona

Potser no ho tenia previst, però sembla poc probable perquè es tracta d’un veterà de la política. Joan Ignasi Elena, conseller d’Interior, va apuntar dimarts la possibilitat que el peatge de la C-32 sud apugi barreres en els moments en què l’AP-7 estigui massa transitada, una situació molt habitual últimament malgrat el carril addicional entre Vilafranca i el Papiol. No va concretar la mesura, però allà va quedar. L’endemà, el seu col·lega de Govern (tot i que no de files) Jordi Puigneró, titular de Polítiques Digitals i Territori, va descartar ahir la proposta assegurant que només seria un pedaç davant un problema molt més gran: l’incompliment de les inversions promeses pel Govern central a Catalunya.

Elena va presentar la bateria de mesures destinades a rebaixar la «saturació» de l’AP-7. Va parlar d’un nou carril addicional entre Sant Celoni i la Roca en sentit Barcelona, de velocitat variable a la C-58, a l’AP-7 nord i centre i a la C-33 a partir de l’any que ve en algunes vies ràpides i grues per retirar els vehicles accidentats que originen congestió i retencions. I en el torn de preguntes va assenyalar que obrir peatges a la C-32 sud (una via de la qual el Govern és el titular) podria ser una bona solució per alleujar la situació quan l’eix principal del Mediterrani estigui saturat. Puigneró es va mullar, però esquitxant un tercer: «El que fa falta en aquest país són millors infraestructures i això és competència de l’Estat». Després de brandar una vegada més els incompliments a Catalunya per part del Govern central, va assegurar ahir que la resta són «pedaços» i que l’aixecament de peatges «no és la solució». En el cas que això es produís, no està clar qui hauria de compensar l’empresa concessionària. En principi, és la Generalitat qui hauria de treure la cartera, però ja que es tracta d’esponjar l’AP-7 de l’Estat, la idea, o això va insinuar Elena, seria passar la factura al Ministeri de Transports. El conseller de Polítiques Digitals i Territori també va esmentar el projecte de la ronda entre Terrassa i Sabadell: «La infraestructura ens sembla bé, però exigim més detalls del traspàs, que ens donin per escrit qui pagarà».