Bombers en minoria contra el foc

Catalunya fa front a dies d’incendis forestals. La situació és extrema, segons el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. Ho és, sobretot, perquè les condicions climàtiques també són extremes -temperatures altíssimes i baixa humitat- i ahir es va tornar a viure una nova jornada de simultaneïtat de focs. Com ho serà també presumiblement avui. Atès que no es poden atacar tots els incendis que es declaren alhora, cal «prioritzar»: disposar els efectius disponibles «amb intel·ligència». I resignar-se a perdre milers d’hectàrees aplicant la lògica del mal menor.

David Borrell, cap dels Bombers de la Generalitat, va detallar que el pla per col·locar els 400 bombers -que van seguir actuant durant la nit en companyia de les dues seccions, de 200 soldats, que ha portat la Unitat Militar d’Emergències (UME)- passa per prioritzar l’incendi de Lladurs (Solsonès). No perquè sigui molt gran, està estable en les 100 hectàrees cremades, sinó perquè si es descontrolés amenaça una zona de 50.000 hectàrees. Borrell confiava ahir a última hora a evitar-ho com fins ara.

El segon objectiu en la llista de prioritats a la qual obliga la simultaneïtat la marca el foc de Castellar de la Ribera (també al Solsonès), que ja ha abrasat 400 hectàrees. El tercer objectiu, que fins ahir al matí era la principal preocupació, és el d’Artesa de Segre (Noguera). «Deixarem que es mantingui confinat dins una superfície de 5.000 hectàrees», va explicar Borrell, encara que costi d’entendre. Com que no es pot atacar, els bombers s’han resignat al fet que el desastre no sigui més gran. De moment, ja ha cremat unes 2.000 hectàrees, però en les properes hores la taca s’ampliarà cap a la serra del Montsec.

El quart objectiu, també la millor notícia de la jornada, va ser el de Corbera d’Ebre (Terra Alta), que malgrat l’ensurt que va donar dimecres a la nit, ahir va evolucionar millor que el d’Artesa de Segre i estava previst que durant la matinada passés a estar estabilitzat. «Hem complert els objectius marcats», van anunciar Elena i Borrell, cauts davant l’horitzó que s’acosta avui, tan preocupant com el d’ahir. Per als propers dies, el cos d’emergències ha decretat la fase M2, que vol dir que tots els bombers de la Generalitat han d’anar obligatòriament als parcs. Costarà molt trobar un precedent on aquesta activació s’hagi mantingut durant tants dies com estava prevista.

Més flames que efectius

La demanda de bombers ja va ser dimecres tan urgent, a causa de la simultaneïtat, que no hi havia prou efectius per controlar els dos flancs pels quals avançaven les flames d’Artesa de Segre. Els recursos van prioritzar el flanc est, protegint municipis com els de La Clua o Alós de Balaguer, però van deixar que cremés el flanc oest, un front que ha continuat avançant cap a la serra del Montsec i, en concret, cap a la muntanya de Sant Mamet. Aquest és el que ara està «confinat» dins una superfície de 5.000 hectàrees que es dóna per perduda. Es dóna per perduda tot i que durant la jornada d’ahir sí que es va poder actuar contra el flanc que seguia actiu, el de l’oest, i que havia arribat a generar una filera de flames intermitents que superava els tres quilòmetres.

La Generalitat va demanar dimecres a la nit ajuda a la Unitat Militar d’Emergències (UME). Ahir a primera hora, unes 200 persones, la meitat de les quals disposades a treballar directament en extinció d’incendis, es van presentar al centre de control que s’ha muntat a Artesa de Segre per incorporar-se a un dispositiu d’extinció on ja participaven uns 200 bombers i vuit aeronaus. Els reforços de l’Exèrcit són unitats procedents de València i de Saragossa que aporten 13 camions amb autobomba.

Un camió per a tot el poble

Lluís Soldevila, alcalde d’Alòs de Balaguer, va explicar que la situació que es va viure dimecres a la tarda al seu municipi va ser d’angoixa. Quan el vent va canviar i les flames de l’incendi d’Artesa es van acostar només hi havia un camió per defensar el poble. «No ho dic com una crítica, perquè sóc conscient que falten recursos, però és el que va passar», remarcava. El mateix alcalde es va acostar a comprovar com es trobaven les famílies que viuen en cases allunyades del nucli i que quedaven més exposades a l’incendi i va pressionar perquè diverses deixessin els habitatges.

Els Agents Rurals investiguen què va provocar l’incendi d’Artesa, que amenaça seriosament la reserva de la serra del Montsec. L’origen se situa just darrere de la població de Baldomar. Ahir al migdia, dos agents trepitjaven el terreny on testimonis com Josep Trapat van veure les primeres flames: la frontera entre un camp de blat i l’inici de muntanya. Que el foc comencés per una espurna provocada pel treball agrícola sembla cada cop menys probable. Aquest camp de blat va ser segat el dia anterior i van transcórrer 24 hores fins que es va declarar l’incendi. En canvi, aquella nit, la de dimarts a dimecres, hi va haver tempesta amb aparell elèctric i és possible que un llamp caigués a la zona i donés vida a poc a poc a les flames que després van desencadenar el sinistre.

Trapat té 63 anys i és un pagès de Baldomar que va veure la columna de fum dimecres a mig matí. Va acudir de seguida a intentar apagar-la. «Els primers bombers que van arribar eren voluntaris d’Artesa, nosaltres portàvem un tractor amb una cisterna i els vam ajudar a tornar a emplenar el dipòsit i a tirar mànega per la muntanya», recorda. La tasca va durar hores, els va deixar exhausts sota la calor de 40 graus i va servir de poc. Cap a les set del vespre, un foc que semblava gairebé controlat va rebre l’influx d’un vent canviant nascut en una nova tempesta seca, sense aigua però amb llamps. El resultat va ser que l’incendi va començar a llançar focus secundaris en diverses direccions. I es va escapar de control.