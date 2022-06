Els Bombers han donat per estabilitzats els incendis de Corbera d'Ebre i Castellar de la Ribera, també el de Sallent. En canvi, es mantenen actius els focs d'Artesa de Segre i Lladurs. Aquest últim és el que més preocupa, especialment el flanc dret que és molt llarg i el perímetre és inestable. Aquest foc del Solsonès és la prioritat de l'operatiu del cos d'emergències. A Artesa de Segre, continua activa la zona oest, que s'obre cap a Sant Mamet, i estan contingudes les zones est, nord i sud, on no s'ha superat l'eix de confinament previst. L'incendi de Corbera ha afectat unes 300 hectàrees, segons els Agents Rurals. El dispositiu general compta amb uns 400 bombers i 120 vehicles; i una vintena d'efectius aeris que s'hi aniran incorporant.

Els Bombers han continuat treballant tota la nit en els diversos focs simultanis que hi ha actius a Catalunya. D'aquests, durant la mitjanit es va donar per estabilitzat el foc de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta i aquest matí s'ha donat per estabilitzat el de Castellar de la Ribera. A Corbera d'Ebre es mantenen una trentena de dotacions a l'espera de relleus. A Artes de Segre es manté un dispositiu d'una quarantena de dotacions terrestres, a l'espera dels relleus i de la incorporació dels mitjans aeris. Aquest divendres està previst tornar a demanar la col·laboració de tractors per llaurar els camps en la zona oest, la que es manté activa. Durant la nit s'hi ha treballat amb línies d'aigua, foc tècnic i eines manuals. A la zona del Solsonès, més enllà del foc de Castellar de la Ribera, el d'Ogern evoluciona favorablement. Es manté un dispositiu d'una vintena de dotacions terrestres a l'espera també dels relleus i de la incorporació dels mitjans aeris. En canvi, es manté la preocupació per l'incendi de Lladurs per les condicions i el potencial. Els Bombers han treballat durant la nit amb una vintena de dotacions amb línies d'aigua i la utilització de foc tècnic. A Sallent es manté un dispositiu de dues dotacions. Bombers en minoria contra el foc D'altra banda, a les zones del Solsonès i el Pirineu nord es van detectar diversos incendis de llamp. En concret a Cabó, Coll de Nargó, Llesui, Tuixén, Aulas i Valldan. Aquestes s'estan monitoritzant, s'hi ha pogut arribar a alguns i s'hi ha treballat amb eines manuals. Els Bombers preveuen fer amb l'helicòpter una ruta de llamps per tal de prioritzar treballs i comprovar si n'ha sortit algun de nou. El dispositiu d'extinció compta també amb un centenar d'efectius de l'UME, així com efectius dels Agents Rurals, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Creu Roja, pagesos, voluntaris i policies locals, entre d'altres.