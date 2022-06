El final de les llicències per edat genera tensió a la Mesa del Parlament

Enèsima reculada de la Mesa del Parlament sobre les llicències per edat, una mena de prejubilació a la qual podien acollir-se els funcionaris de més de 60 anys amb 15 anys treballats a la cambra. Si bé l’òrgan va acordar dimarts incloure en els estatuts de règim interior (ERGI) la possibilitat que els empleats s’acullin a excedències incentivades i reduccions de jornada, ahir la Mesa va retirar de l’ordre del dia de la Comissió d’Afers Interns la ratificació de l‘acord que va ser tancat juntament amb el consell de personal. Fonts parlamentàries apunten que la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, va contactar dimecres amb la resta de membres de la Mesa i va ordenar que no es portés a votació. Poques hores abans de la convalidació, Borràs va exigir un retrocés al·legant que, dimarts, quan es va aprovar a la Mesa, «va entendre que es referia només als que ja cobren les llicències» i no a un nou règim general.