L’Audiència va avalar la investigació d’Andorra sobre l’operació Catalunya

El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón i la Fiscalia Anticorrupció mai no han mostrat una gran sintonia al llarg de la instrucció del cas Tàndem, en què s’investiguen les causes relatives a les clavegueres policials i el principal imputat del qual és José Manuel Villarejo. Però en el que sí que han estat d’acord és a avalar la investigació que es desenvolupa a Andorra sobre les «quatre notes informatives» que «sí que poden ser considerades com a evidència de la comissió de fets delictius en perjudici directe de la família Pujol».

Tots dos es van pronunciar així pels únics fets de l’operació Catalunya que consideren que van poder ser constitutius de delicte en l’informe fiscal i la interlocutòria que va rebutjar la personació del primogènit de l’expresident català Jordi Pujol en l’anomenat cas Villarejo. Cap no fa més especificacions sobre la investigació a Andorra, però es refereixen a les diligències obertes arran de la querella que els germans Cierco, màxims accionistes de la Banca Privada d’Andorra (BPA), van presentar el 2016 contra dos policies, llavors agregats de l’Ambaixada espanyola al principat: sostenen que els van amenaçar amb «la mort» del banc si no parlaven «amb gent de Madrid». L’admissió a tràmit el 2020 d’una ampliació d’aquesta querella, dirigida contra l’expresident del Govern Mariano Rajoy i dos dels seus ministres, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, entre d’altres, és la que ara s’ha notificat a través d’una comissió rogatòria.

Pròpia de la policia

Els arguments per rebutjar la personació de Pujol Ferrusola en la causa que se segueix a l’Audiència Nacional són similars als que veten qualsevol possibilitat que s’investigui l’operació Catalunya: les indagacions que es van practicar sobre la seva presumpta corrupció s’emmarquen en l’activitat pròpia de la policia, amb informació aconseguida a través de fonts humanes (l’empresari Javier de la Rosa i María Victoria Álvarez, examant de Pujol júnior) i corroborada per altres elements.

Des d’Anticorrupció s’afegeix que els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) que no reunien els indicis mínims per iniciar una investigació sobre fets que s’emmarcarien en l’operació Catalunya van ser rebutjats, per la qual cosa no hi ha res a investigar a Espanya. Afegeixen que l’anomenat pendrive dels Pujol, que va suposar la condemna de l’exdirector operatiu de la Policia Eugenio Pino, va ser apartat de la causa en què s’investiguen els delictes presumptament comesos per la família de l’expresident en no poder acreditar-se l’origen del seu contingut.

Aquestes notes informatives estan datades entre juliol del 2014 i gener del 2015 i van ser reconegudes per Villarejo, quan es va oferir a declarar com a testimoni en la causa, cosa que va fer des de la presó el 2019. S’hi atribueix al que era responsable d’Afers Interns, Marcelino Martín-Blas, l’encàrrec de pressionar els Cierco i reunir-se amb el conseller delegat del BPA, Joan Pau Miquel, per demanar informació sobre els Pujol «o en cas contrari, forçar el tancament del banc», així com pagaments de fins a 500.000 euros de fons reservats del CNI. Martín-Blas es va defensar de la querella assegurant que Ramón Cierco «hauria lliurat voluntàriament la informació» i les «notes apòcrifes» es van fabricar per «emmascarar aquesta violació del secret bancari».