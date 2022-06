Les bases de Junts ratifiquen els càrrecs que van ser vetats en el congrés d’Argelès

La militància de Junts va ratificar la proposta de David Torrents per ocupar la secretaria d’organització del partit amb el 62,41% dels vots a favor, així com les candidatures d’Esther Vallès i Lluís Guinó per entrar a l’executiva. En la votació telemàtica van participar un total de 1.862 afiliats del partit, fet que suposa un 30,98% del total. Considerat afí a la presidenta del partit, Laura Borràs, el nou secretari d’organització va rebre un vot de càstig per part de la militància al congrés d’Argelès-sur-Mer (França), en obtenir 918 vots, una xifra molt per sota de l‘obtinguda per altres dirigents, i no arribar al 50% requerit per formar part de l’executiva, quedant-se fora en un primer moment. Després del congrés, el secretari general del partit, Jordi Turull, va tornar a proposar el nom de Torrents per ocupar la secretaria d’organització, un lloc clau en l’aparell, si bé el nom generava recels.

No en va, Torrents ha rebut el 37,59% de vots en contra per ratificar-lo en el càrrec, en una votació en què les bases no han tingut opció de votar els tres candidats a l’executiva per separat. Vallès és una altra de les figures de la nova executiva de Junts que es considera afí a Borràs i que va rebre un vot de càstig a Argelès.