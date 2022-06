Només el 7% de les decisions judicials es van redactar en català l’any passat

El català també està en reculada a l’esfera judicial. El Departament de Justícia va oferir ahir una radiografia sobre l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits d’aquesta part de l’administració i va revelar que el castellà predomina en les sentències, en les demandes, en els estudis universitaris de Dret i entre els treballadors i interns dels centres penitenciaris. Per revertir-ho, la Conselleria ha llançat un paquet de mesures de foment del català que passen per exigir el C1 i no el B2 com a mèrit per als que aspiren a jutges –un extrem que s’està negociant amb l’Escola Judicial del CGPJ–, per impulsar beques per opositar a Catalunya i reduir la rotació, per un Pacte Nacional per la Justícia i per un portal web com a bústia de queixes per canalitzar possibles vulneracions de drets lingüístics.

Una de les dades més significatives de l’informe és que les sentències judicials en català s’han reduït dràsticament des del 2005 i han caigut en picat fins a l’actualitat. El 2021, només un 6,9% de les decisions van ser redactades en llengua catalana, un percentatge que suposa un clar descens respecte el 20,1% que es registrava 16 anys enrere o tenint en compte el 14,5% que representava el 2010.