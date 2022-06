La cita bilateral sobre infraestructures acaba en un xoc Govern-Generalitat

El Govern i la Generalitat van constatar ahir les seves enormes diferències durant la reunió de la comissió bilateral d’infraestructures. En un ambient caldejat per la baixa execució de les inversions pressupostades per al 2021 a Catalunya –un 36%, mentre que a Madrid per exemple es va assolir el 184%–, els representants del Govern van xifrar el dèficit total dels últims anys en 12.383 milions d’euros, mentre que els de l’Executiu central van afirmar que, en realitat, la comunitat és líder en «inversió absoluta».

Des que, a finals de maig, es va donar a conèixer l’execució pressupostària, el Govern i els partits que el recolzen han estat intentant mitigar l’impacte que ha tingut a Catalunya que amb prou feines s’hagi invertit realment un terç del previst. De fet, la reunió d’aquest divendres va ser acordada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la ministra de Transport, Raquel Sánchez, per analitzar la situació.

I hi va haver anàlisi, perquè la reunió, feta a Barcelona, es va allargar durant dues hores. Però això no vol dir que hi hagués punts de trobada. «Hem constatat que no hi ha raons objectives per a aquest dèficit», va dir el secretari general de Vicepresidència, Ricard Font.

La Generalitat parteix de la base que ja l’Estatut de 2006 va detectar greus carències en infraestructures, i per això es va pactar la disposició addicional tercera. Establia que, durant set anys, la inversió en aquesta àrea s’havia d’equiparar al PIB català. Segons el Govern, encara estan pendents de pagament «uns 3.000 milions d’euros» per aquest concepte. Però els representants catalans han utilitzat aquesta disposició per calcular quin podria ser el dèficit acumulat en infraestructures fins al 2021. I els ha sortit que són 12.383 milions d’euros.

Al marge d’aquestes xifres, el Govern tampoc creu que la reunió hagi servit per constatar un canvi de tendència. «Nosaltres hem preguntat, i ells ens han donat dades objectives. I hi ha decepció sobre les solucions que estan sobre la taula», va dir Font.

L’anàlisi del secretari general d’Infraestructures del Govern, Xavier Flores, és totalment oposada. Tant pel que fa a la utilitat de la trobada–«ha sigut positiva»– com quant a si existeix un greuge cap a Catalunya.«Catalunya és prioritària. I, tot i que no estem satisfets amb aquest 36% [d’inversió executada], el desastre de què es parla no és cert i estem executant obra com en cap altra comunitat», va afirmar.