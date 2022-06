Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc forestal de Lladurs (Solsonès). En un principi, estava previst que els Bombers ho poguessin fer a última hora d'aquest divendres, tot i que al final ha sigut en aquestes darreres hores. Així doncs, els principals esforços dels Bombers de la Generalitat se centren ara en l'incendi d'Artesa de Segre, on continuen treballant una setantena de dotacions i on a primera hora s'han anat incorporant els mitjans aeris. De moment, aquest incendi ja ha afectat unes 1.500 hectàrees.

Mentrestant, també s'han estabilitzat els d'Altés, el de Castellar de la Ribera, i els de Peramola i Cabó. Al llarg d'aquest divendres, també es va donar per estabilitzat el foc de Corbera d'Ebre. Pel que fa als altres tres incendis de la zona del Solsonès, el d'Ogern ja estava controlat aquest divendres al vespre, el d'Altés ja es troba estabilitzat (ha cremat 15 hectàrees) i el de Siuró ja ho estava des d'ahir i es preveu donar-lo per controlat al llarg d'aquest dissabte (ha cremat 350 hectàrees).