Un incendi declarat a Olivella, al massís del Garraf, ja afecta una superfície aproximada de 40 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Protecció Civil demana el confinament de les urbanitzacions de Cal Surià i Can Mitjans –al municipi veí d'Avinyonet del Penedès- si el veïnat sent molèsties pel fum. En paral·lel, els Bombers de la Generalitat continuen ampliant el dispositiu d'extinció amb 34 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. La BV-2111 –de Sant Pere de Ribes a Olivella- està tallada al trànsit. L'avís del foc s'ha rebut a les 13.07 hores d'aquest dissabte a la zona de Can Suriol. Els efectius de Bombers prioritzen el flanc dret de l'incendi –el que té més potencial- mentre que el cap avançaria cap a una zona de vinyes.