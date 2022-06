«La desobediència de la llei del català a les escoles és legítima»

L’expresident de la Generalitat i president del Consell Per la República (CxRep), Carles Puigdemont, va considerar que la desobediència respecte a la llei del català per part del sistema educatiu és «legítima», però que s’ha de fer amb el màxim coneixement i suport jurídic que requereix una acció d’aquest tipus, va dir. Ho va afirmar en respostes a les preguntes dels representants del CxRep durant el quart Ple de l’Assemblea de Representants que es va fer ahir en què va explicar que el CxRep està treballant «per oferir a la comunitat educativa una estratègia de desobediència».

Tot això, després que PSC, ERC, Junts i comuns aconseguissin un pacte lingüístic que va ser aprovat al Parlament per encaixar la sentència que obliga a executar el 25% de les classes en castellà a les escoles catalanes.

En aquest sentit, l’expresident Carles Puigdemont va reivindicar el català com «l’única llengua» pròpia de Catalunya i la que ha d’estar a les aules de les escoles catalanes.

Llengua «feble» a l’església

D’altra banda, l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, denuncia que el català és la llengua «feble» en l’àmbit eclesial. En una entrevista a l’ACN, lamenta que hagin de fer un «sobreesforç constant» per adaptar els textos que el Vaticà envia traduïts en castellà, ja que aquest és un dels cinc idiomes oficials de Roma. «Hem de voler que el català hi sigui en el nostre àmbit eclesial, perquè és la nostra llengua, la dels meus pares, hi tenim dret i ens protegeix la Constitució», defensa Planellas.