L’onada de calor provoca una trentena d’incendis a Catalunya

Més de 2.000 hectàrees calcinades a Catalunya. Aquest és el balanç provisional de la cadena d’incendis forestals «simultanis i dispersos» (en paraules del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena) que, amb epicentre a Artesa de Segre (Lleida) i després de quatre dies cremant, intenten posar baix control els serveis dextinció. Les xifres van anar creixenet ahir al llarg del dia i ahir al vespre constaven trentena de punts actius al territori català que complicaven les tasques dels bombers per la multiplicació de focs, la calor i el vent del sud.

Un total de 93 municipis de 13 comarques ahir a més estaven en risc extrem en una jornada en què, de manera preventiva, es va restringir l’accés a quatre espais naturals, Baronia de Rialb, Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies i Montsant.

David Borrell, cap dels Bombers de la Generalitat, va admetre ja ahir al migdia que al llarg del dia seria impossible estabilitzar el foc a Artesa de Segre i tampoc tancar-li els camins perquè continués avançant. Encara més després que es detectés un altre incendi a Olivella (Garraf) que va afectar l’espai natural protegit i que va obligar a confinar les urbanitzacions de Cal Surià i Can Mitjans. A aquest cal sumar-li un altre al Pedraforca i un més a Santa Coloma de Gramenet, a prop del parc de Can Zam, que ja va poder ser estabilitzat.

Les 70 dotacions de bombers que van treballar sobre el terreny, 13 aèries, es van enfrontar a les flames perquè no superessin un perímetre de 5.000 hectàrees fixat des del centre de coordinació, però el foc va comptar amb un aliat no inesperat, però sí molt inoportú, un vent de component sud, molt càlid, amb ratxes de fins a 50 quilòmetres per hora. El cap dels bombers no va voler enganyar i es va posar en el pitjor. No només va admetre que l’incendi encara estava lluny de ser controlat, sinó que va avisar fins i tot que la superfície potencialment amenaçada és d’unes 20.000 hectàrees.

Al que s’enfronten els bombers aquests dies en plena onada d’extrema calor amb temperatures properes als 40 graus no és només a un gran incendi, sinó ahir a una trentena de focs. El principal és el d’Artesa de Segre, però la vegetació va cremar amb força a Olivella, Lladurs, Castellar de la Ribera, Ogern, Sallent, Peramola, Cabó, Corbera d’Ebre… Alguns van poder sufocats o, com a mínim , acotats, però en paral·lel creixien els problemes en altres punts per causes, com passa sovint, desconcertants.

Un piròman, detingut

D’altra banda, ahir els Mossos d’Esquadra van detenir de matinada un presumpte piròman, a qui acusa d’estar darrere de cinc focs detectats a Navès (Solsonès). El detingut és un noi de 25 anys que va ser primer vist per un veí a prop d’un dels focs quan caminava per la carretera. Li va preguntar si sabia com s’havia originat l’incendi i va respondre que no. A través d’un grup de WhatsApp que comparteixen residents a la zona es va comentar l’estrany comportament d’aquell jove i van créixer les sospites. Finalment el van localitzar amagat en una caseta abandonada.

Amb tot, sembla que l’origen de l’incendi que més preocupa els bombers va tenir causes naturals. La investigació duta a terme suggereix que va ser un llamp que va impactar contra un arbre el que va desencadenar la primera flama.

Les condicions meteorològiques de la setmana ja feien preveure el pitjor. Es va aconsellar als agricultors que extremessin les mesures de seguretat i es va advertir a la població en general que fos prudent, però les altíssimes temperatures convertien qualsevol llamp en una potencial amenaça. La previsió meteorològica de cara als propers dies és una mica més benèvola i fins i tot no es descarten episodis de pluja que donin un cop de mà als bombers.