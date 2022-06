L'aeroport d'Alguaire ha sofert algunes destrosses a les instal·lacions aquest dimarts a la tarda en el marc de la tempesta amb fortes ratxes de vent que ha assolat les comarques de Ponent. Segons ha informat Protecció Civil, una quarantena de persones s'han confinat a la terminal. El cos d'emergències també ha indicat que fins ara s'han rebut un centenar de trucades al telèfon 112 a causa de les tempestes i el fort vent, sobretot al Segrià. La mateixa tempesta, amb ratxes de fins a 70 quilòmetres per hora, ha trencat arbres i ha tombat motocicletes a Lleida a partir de les cinc de la tarda. Hi ha alerta activada a diferents punts del Segrià i la Noguera per l'entrada d'un front provinent de l'Aragó amb molta virulència.

A Alguaire s'ha registrat una ratxa màxima de 130 quilòmetres per hora. A Lleida el vent ha arrencat arbres i rames a zones com Pardinyes i també Ciutat Jardí. A General Brito la força de l'aire ha tombat motocicletes aparcades.

Des de la Paeria s'ha alertat a través de xarxes socials del temps violent per una tempesta acompanyada de pedra, ratxes de vent, esclafits i tornados al Segrià. El consistori ha demanat extremar les mesures de precaució i limitar moviments.

Focs per llamps

En paral·lel, la Regió d'Emergències de Lleida dels Bombers continua monitoritzant la caiguda de llamps i l'emergència de focs relacionats. Segons informen els cossos d'emergència, n'hi ha almenys quatre que, pel moment, no progressen.

Una avioneta tombada pel vent

El director de l'aeroport de Lleida-Alguaire, Toni Serra, ha explicat que l'episodi de vent ha tombat un avió ultralleuger en una zona d'entre 200 i 300 metres on hi ha empreses que hi treballen. Altres dos avionetes que estaven dins un hangar també han resultat malmesos per impactes d'objectes, i a l'exterior, 4 aparells, també de petites dimensions, han rebut cops. Els hangars inflables que hi ha en aquesta zona han quedat trencats a la part on hi ha les portes d'accés i l'empresa que els gestiona ja ha començat a avaluar els danys. Una part de la tanca del recinte de l'aeroport també ha caigut i es mirarà de tornar a posar dempeus perquè la infraestructura pugui reprendre l'activitat dimecres al matí.