Els Bombers de la Generalitat ha donat per controlat passades les set de la tarda d'aquest dimecres l'incendi d'Artesa de Segre (Noguera), que des del dimecres de la setmana passada ha cremat gairebé 2.700 hectàrees. El president del Govern, Pere Aragonès, ha visitat la zona aquest matí i ha garantit que els pagesos afectats per l'incendi de Baldomar seran compensats per les pèrdues per haver llaurat els camps i evitar la propagació del foc. El president ha assegurat que ja s'està treballant per "mesurar les finques afectades" ja que ara cal registrar bé les "incidències" que hi ha hagut. Una vegada estigui tot comptabilitzat, la previsió és compensar via assegurança o ajut directe en forma d'indemnització de la qual se'n faria càrrec el Govern.

Al llarg del dia d'avui diverses dotacions terrestres amb el suport de dos helicòpters bombarders han estat fent tasques d'inspecció i de revisió per descartar punts calents i possibles represes. En les darreres 24 hores no s'ha detectat cap fumerola ni al perímetre ni a l'interior. Demà al matí està previst que es torni a fer una inspecció de tota la zona, també amb l'helicòpter, per acabar de confirmar que no queden punts calents. Segons les darreres dades del cos d'Agents Rurals el foc hauria afectat 2.683 hectàrees.