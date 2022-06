Mor als 97 anys Jordi Bonet, director emèrit de les obres de la Sagrada Família

L’arquitecte Jordi Bonet i Armengol, director emèrit de les obres de construcció del temple de la Sagrada Família, va morir ahir als 97 anys, segons va informar el seu fill a les xarxes socials. Jordi Bonet va exercir com a coordinador de les obres de la Sagrada Família des del 1985 al 2012, quan va deixar el càrrec als 87 anys, si bé va continuar vinculat a aquesta tasca com a director emèrit. Durant la seva etapa com a arquitecte del temple, en què les obres de la Sagrada Família van registrar un gran impuls, es van introduir les eines informàtiques i de disseny assistit per ordinador.

A més de dirigir les obres per culminar el temple projectat per Antoni Gaudí, Jordi Bonet va exercir una tasca de divulgació de l’obra de l’arquitecte modernista a simposis i conferències a tot el món. Nascut a Barcelona el 1925, Jordi Bonet va ser a més una activista cultural i dirigent del moviment escoltista català i internacional.