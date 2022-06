Un veí de Mollerussa de 33 anys ha mort aquesta tarda en un accident laboral en una empresa de gestió fruita de la capital del Pla d'Urgell, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Per motius que s'investiguen, el treballador ha quedat atrapat per una màquina de classificació de fruites a l'interior de l'empresa. Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no li han pogut salvar la vida. Han participat en la gestió de l'accident diverses dotacions dels Mossos, del SEM i dels Bombers de la Generalitat. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.