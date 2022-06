El secretari d’Estat per a l’Esport, José Manuel Franco, ha censurat aquest dijous el president del Govern d’Aragó, Javier Lambán, per acusar el Comitè Olímpic Espanyol (COE) de ser «un aliat de l’independentisme», en el context de la candidatura fallida per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.

«Hi ha frases que es desqualifiquen per si mateixes. Dir que el COE és aliat de l’independentisme... En aquesta vida he sentit moltes barbaritats, però això potser supera moltes de les que he sentit», ha afirmat el també president del Consell Superior d’Esports durant un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press.

PSOE vs. PSOE

Una dura declaració, al tractar-se de la màxima autoritat en Esport d’un govern nacional liderat pel PSOE contra el president d’un govern autonòmic també del PSOE, i realitzada en presència del Ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i del president del COE, Alejandro Blanco. En la cita també van coincidir, i això és notícia, els presidents de la RFEF i LaLiga, Luis Rubiales i Javier Tebas.

Les paraules de Franco són relatives a un tuit publicat per Lambán, després que el president del COE, Alejandro Blanco, el culpés del fracàs de la candidatura olímpica d’Aragó i Catalunya per als Jocs d’Hivern del 2030.

Me sorprenden algunos comentarios a este tuit. Por aclarar las cosas:



1. A mi no me molesta que me llamen el “aragonés Lambán”. Me enorgullece.



2. Al hablar de que “en este caso ha sido un aliado del independentismo”, me refiero al @COE_es, no a @paugasol — Javier Lambán (@JLambanM) 22 de junio de 2022

«El català Pau Gasol m’ha responsabilitzat del fracàs dels Jocs 2030. Amb el respecte que em mereix aquest esportista, hauria d’informar-se millor i no donar per fet que el COE obeeix estrictes criteris esportius. En aquest cas, ha sigut un aliat de l’independentisme», va publicar Lambán a les seves xarxes.

Posteriorment, va publicar un nou tuit per matisar les seves paraules: «Em sorprenen alguns comentaris a aquest tuit. Per aclarir les coses: 1. A mi no em molesta que m’anomenin l’«aragonès Lambán». M’enorgulleix. 2. Al parlar que «en aquest cas ha sigut un aliat de l’independentisme», em refereixo al COE, no a Pau Gasol».

Malgrat aquesta matisació, realitzada dimecres a la tarda, Franco també ha sortit en defensa del millor jugador de bàsquet espanyol de la història: «No podem parlar en aquests termes d’un esportista exemplar a la pista i fora del camp de bàsquet, com demostra amb la seva fundació i el que està fent per combatre la pobresa infantil. Són paraules que no es mereix ni es corresponen en absolut amb la figura de Pau Gasol».