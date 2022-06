Govern i Generalitat reprenen el desgel tot i el cas Pegasus

Govern i Generalitat intenten sortir del bloqueig, buscar una sortida malgrat mantenir les seves radicals discrepàncies sobre el cas Pegasus. La fórmula per la qual tots dos aposten ara és la de reglamentar les seves relacions institucionals i establir els pilars de la taula de diàleg, redactar un «acord marc» que es pretén que estigui enllestit en les properes setmanes. A més, els dos presidents, Pedro Sánchez i Pere Aragonès, es reuniran «tan aviat com les seves agendes ho permetin», encara que la intenció és que aquesta trobada pendent entre tots dos des del maig es produeixi abans de les vacances d’estiu. És a dir, abans d’agost.

Aquestes van ser les dues principals conclusions de la trobada que, per dues hores i aquesta vegada a la Moncloa, van mantenir el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la seva homòloga catalana, la consellera Laura Vilagrà. Tots dos s’havien reunit al Palau de la Generalitat a l’abril, just dies després que esclatés l’escàndol Pegasus. En aquell moment, el Govern català va posar interès a visualitzar la distància i l’enuig a través de l’escenografia (una taula infinita entre els dos interlocutors) i el rostre seriós de la mà dreta de Pere Aragonès. Ahir, en canvi, es percebia una distensió més gran. La coreografia havia canviat. És cert que no hi va haver avenços substancials de contingut. Ni concrecions. Però sí que va permetre als executius intentar reconduir el conflicte i mantenir viva la taula de diàleg, aposta de legislatura dels dos socis, malgrat la fustigació de Junts.

La reunió entre Bolaños i Vilagrà va ser «cordial, sincera i constructiva», segons la va definir el ministre, perquè va suposar començar un «temps nou» entre el Govern i la Generalitat. La trobada, va dir, va servir per «reprendre les relacions polítiques i institucionals entre els dos governs» i continuar amb l’«horitzó de futur i de diàleg» pel qual aposta Sánchez. Com? Les dues parts comencen a «treballar en un acord que ha de servir de marc general per al diàleg i la negociació». Bolaños va dir que la reunió «inicia un horitzó d’estabilitat institucional i política que mira cap al futur», horitzó que es reprèn amb el «diàleg» com a mètode, «senya d’identitat del Govern».

Però el que havia portat Bolaños i Vilagrà a aquesta reunió va ser l’espionatge amb Pegasus. El «Catalangate». Hi va haver una «explicació» de les posicions de cadascú i es van mantenir les «discrepàncies» intactes: el ministre va relatar els passos «contundents» (i «insuficients» per a la consellera de Presidència, va admetre) que havia fet l’executiu per a l’esclariment dels fets. És a dir, investigació al Centre Nacional d’Intel·ligència, col·laboració amb el Defensor del Poble, nova llei de secrets oficials i un proper projecte de reforç del control judicial als serveis d’espionatge. A això va afegir la «preocupació» i solidaritat del Govern amb aquells que han vist «vulnerats» els seus drets. Però la desclassificació de documents, que demana la Generalitat, no es farà tret que ho reclami un jutge.

Respecte un altre punt de conflicte, les inversions, Bolaños va esgrimir que, el 2022, el ritme d’execució d’infraestructures «s’ha incrementat un 36%» respecte el 2021, i que, en els quatre anys del Govern de Sánchez, Catalunya ha rebut «un 40% més de recursos que en els quatre anys anteriors de Rajoy». A més, la comunitat ha ingressat 2.217 milions del pla de recuperació i 1.706 milions del fons React EU. Els Pressupostos del 2023 preveuen «consolidar» aquesta aposta inversora per Catalunya. Una picada d’ullet de cara a la següent gran negociació que vol emprendre l’executiu amb ERC.

Recuperar la confiança

A la mateixa hora que Bolaños descrivia a la Moncloa amb satisfacció l’obertura d’aquest «nou temps», la seva homòloga del Govern català compareixia a la Delegació de la Generalitat a Madrid i intentava posar aigua al vi, tot i que comprava la idea en positiu a favor de recuperar el diàleg i la confiança.

Vilagrà va exposar el memorial de greuges, que no només va centrar en el cas Pegasus, sinó també en el dèficit de les inversions de l’Estat a Catalunya o la persistència d’elements de «repressió» i la necessitat de reformar el delicte de sedició o el funcionament del Tribunal de Comptes.

Fonts coneixedores de la reunió van apuntar que mentre el Govern central va mostrar la seva intenció d’esgotar la legislatura, la consellera va apuntar que per a ERC cal que es produeixin moviments en el terreny de la desjudicialització, i que es duguin a terme abans de la reunió entre tots dos presidents.