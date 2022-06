Les carreteres d'alta capacitat de Catalunya registren aquest dijous a les 4 de la tarda més de 60 quilòmetres de Catalunya en l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan. L’embús més gran se situa a l’AP-7 en direcció Tarragona, on hi ha fins a 27 km de retenció entre Sant Andreu de la Barca i Santa Perpètua de Mogoda. En l’altre sentit, cap a Girona, hi ha 20 quilòmetres de cua que comencen a Granollers i arriben a Cerdanyola del Vallès. L’altre focus de congestió és a l’A-2, en direcció Lleida, on hi ha 18 quilòmetres de congestió entre Castellbisbal i Sant Joan Despí. Altres llocs on hi ha congestió són 8 quilòmetres a la B-23 al Papiol en direcció a Tarragona i 11 quilòmetres a la C-32 a Sitges en direcció a Tarragona.

Segons el Servei Català del Trànsit, la Ronda Litoral presenta 11 quilòmetres de circulació densa amb alguna retenció en direcció Nus de la Trinitat. I la situació és similar a la Ronda de Dalt en la mateixa direcció, on hi ha 10 quilòmetres on els vehicles troben retencions.