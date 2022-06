El secretari general d’Interior, Oriol Amorós, ha augurat que diumenge l’operació tornada del pont de Sant Joan serà “molt difícil”. En una entrevista a ‘El Món a RAC1’, Amorós ha explicat que Trànsit reforçarà totes les mesures per garantir la mobilitat però ha demanat “paciència” i “prudència” a la ciutadania.

Per facilitar el retorn de milers de vehicles, ha indicat que la Generalitat habilitarà més de 100 quilòmetres de carrils addicionals a l’AP-7 nord i sud i a la C-32 nord i sud. També es limitarà la circulació dels transports de mercaderies. Trànsit preveu que l’operació sortida finalitzi aquest divendres a les 15:00 h i estima que el punt àlgid de retencions serà entre les 11:00 h i les 14:00 h.

Cues quilomètriques a la Costa Brava

Els accessos a la Costa Brava, principalment la C-65 i la C-35 al seu pas per Llagostera i Santa Cristina d'Aro, han registrat durant la jornada d'aquest divendres retencions quilomètriques. Aquest fet també es va repetir ahir en l'inici de l'operació sortida i, amb tota probabilitat, es repetirà demà en l'inici de l'operació tornada. Altre cop, els punts calents de la xarxa viària gironina seran la C-65 i la C-35 en direcció a l'enllaç amb l'AP-7.

Prudència al volant

Per facilitar la mobilitat d’aquest cap de setmana llarg, Amorós ha demanat que la ciutadania s’informi prèviament sobre l’estat de les vies i distribueixi els desplaçaments al llarg de les jornades. “Operacions sortida com les d’avui demostren que la xarxa viària té límits i necessitem de mobilitat diferent i alternativa”, ha subratllat. Pel responsable d’Interior aquests consells ja han estat seguits per desenes de conductors les darreres hores.

Amb dades actualitzades fins aquest matí, en comparació amb el Sant Joan de 2016, que seria equivalent perquè la revetlla també va caure en dijous i divendres va ser festiu, la mobilitat ha caigut un 19% i s’han registrat menys cues. El 2016 el pic de retencions va deixar 242 quilòmetres de cues, aquest 2022 ha estat, de moment, de 200 quilòmetres. Fins ara, en l’operació sortida, la major part de les complicacions s’han registrat a l’AP-7 amb cues de fins a 45 quilòmetres.