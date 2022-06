Condemnen un home a nou anys de presó per atacar amb una catana quatre mossos

La professió de policia té els seus riscos, però sempre s’intenta que ningú no surti ferit en una actuació. El 18 de juliol del 2020, quatre mossos d’Esquadra van resultar lesionats en ser agredits amb una catana per un malalt mental a qui havien d’acompanyar, amb l’ajuda d’un equip sanitari, per ingressar a la unitat de psiquiatria d’un hospital, com havia recomanat un metge a instàncies del pare. El que havia de ser un tràmit es va convertir en un brutal atac. L’Audiència de Barcelona ha condemnat Antonio E. S. per quatre delictes d’homicidi en grau de temptativa a un total de nou anys de presó i fins a un màxim de nou d’internament més en un psiquiàtric, a més del pagament a les víctimes d’indemnitzacions de més de 500.000 euros.

Els agents i un equip del servei d’emergències mèdiques van arribar cap a les vuit del vespre a la casa de la localitat de Moià on vivia Antonio E. S. Segons recull el vídeo de l’actuació policial, els agents van entrar a l’habitatge i van pujar al pis superior, acompanyats del pare de l’acusat. Aquest, que pateix esquizofrènia paranoide i havia deixat de prendre la medicació, estava tancat a la seva habitació.

«Hola, Antonio», li diu un dels agents. «Seu aquí», li indiquen. Ell segueix la indicació sense posar-se nerviós. Només se’l sent dir: «No he fet res». Els policies intenten explicar-li la situació: «Nosaltres hem vingut perquè patim, perquè com que estaves tancat a l’habitació... i perquè crèiem que t’havia passat alguna cosa per no haver pres la medicació. Com que no et prens la pastilla, hauríem d’anar a l’hospital i que et regulin. Ens acompanyaràs, oi que sí?». Antonio, segons la sentència, va aparentar que acceptava ser conduït a l’hospital. En entrar de nou a l’habitació, va extreure d’un costat del llit una espasa de grans dimensions, tipus catana, i va atacar els agents que eren a la porta. A partir d’aquí, al vídeo se sent un fort aldarull i un policia cridar: «Taser, taser» (l’arma d’electroxoc que interfereix en el sistema nerviós muscular i immobilitza). «No puc», contesta un dels policies.

Enfurismat, Antonio surt amb la catana a la mà, clavant cops per tot arreu. Uns segons després se sent un tret. Un dels mossos va utilitzar la seva arma reglamentària perquè cessés la seva acció, «que comportava un greu risc per a la vida dels altres tres agents», destaca la sentència.

Un projectil va impactar a la mà de l’acusat, que va deixar caure la catana. A un agent se li van haver d’amputar totalment o parcial quatre dits d’una mà.