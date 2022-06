Les direccions dels col·legis acomiaden l’any amb protestes

Tot i que el curs lectiu 21-22 va acabar dimecres passat, els centres educatius segueixen amb la seva activitat de tancament de curs i de preparació del següent, marcat pel controvertit avenç de l’inici de les classes. Les direccions d’escoles i instituts públics, que en un gest inèdit van donar suport a les mobilitzacions dels sindicats dels docents i van alçar també la veu per reivindicar millores en l’educació, no volen que el curs acabi sense més ni més, «com si res no hagués passat» .

És per això que una trentena de direccions han organitzat una concentració, el proper 29 de juny, a les portes del Departament d’Educació (en el cas de Barcelona) i de les seus dels serveis territorials de la conselleria a la resta de Catalunya, per recordar al conseller Josep Gonzàlez-Cambray que segueixen preocupats per les «mancances evidents» que pateix l’escola catalana per «atendre l’alumnat amb qualitat». Més recursos i més personal és, en essència, allò que reclamen els docents.

En un comunicat, obert a la incorporació de més direccions, recorden que el segon manifest que van fer públic, en què denunciaven que l’escola pública estava a punt del col·lapse, va ser finalment subscrit per més de 750 directors i directores. I destaquen que les famílies també s’han mobilitzat a favor de l’escola inclusiva i contra la manca de recursos.

Davant de «la manca d’actuacions efectives per part del Departament», consideren que no poden tancar el curs sense tornar a expressar públicament la seva «preocupació per la situació de l’educació pública a Catalunya» i per les «mancances evidents que pateix per atendre tot l’alumnat amb qualitat». Ho faran a les nou del matí del dia 29 davant la seu de la conselleria a la Via Augusta.

El malestar de les direccions es torna a fer públic només unes quantes hores després que Cambray enviés una carta d’agraïment a tots els docents catalans per la seva dedicació d’aquest curs, encara marcat per la pandèmia. «La vostra tasca ha permès un funcionament exemplar d’escoles i instituts», apuntava el conseller. En la missiva, els recordava les novetats del curs 2022-23: avenç de l’inici de classes al 5 de setembre, extraescolars gratuïtes al setembre, baixada de ràtios a Infantil 3, gratuïtat de l’Infantil 2 i més ajuda als alumnes vulnerables.