Turull parlarà amb Esquerra abans de decidir si Junts surt del Govern

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat poder parlar amb ERC abans de decidir si el seu partit surt del Govern un cop acabin l’auditoria que estan duent a terme sobre el primer any de l’executiu català i defineixin la seva ponència i estratègia política al congrés de juliol.

Va reconèixer que hi ha qüestions que s’estan complint i d’altres no de l’acord de govern, i va demanar posar-ho tot en una balança abans d’actuar: «Vull tenir totes les dades, no per percepcions sinó per accions i fets , i a partir d’aquí prendre una decisió. Si pots reconduir-ho, millorar-ho i canviar-ho és una opció. No ha de ser una targeta vermella directa». Per això, creu que cal «poder parlar» amb ERC i replantejar tot allò que considerin que no s’està complint o no funciona si l’objectiu és culminar el procés d’independència.

Sobre com pot condicionar la legislatura el presumpte cas de corrupció que afecta Laura Borràs quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Turull espera que no afecti «gens» i va defensar la presumpció d’innocència de la presidenta del Parlament. Sobre si creu que ERC i la CUP avalaran la suspensió de Borràs si se li obre judici oral, Turull va assegurar que no ho contempla. «Sobre la hipòtesi de si la deixessin caure, no vull dedicar ni un minut a pensar què passaria perquè no em cabria al cap que això passés», va defensar.