El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat aquest dilluns "preocupat" per l'augment de la covid les últimes setmanes i com afecta l'atenció mèdica, sobretot l'hospitalària, durant l'estiu, a causa de les vacances dels sanitaris. Per això, ha demanat a les persones grans i vulnerables que duguin mascareta en llocs tancats i mal ventilats i als casos lleus que no vagin al CAP, sinó que prenguin antitèrmics i es quedin a casa, sense ni tan sols fer-se un test covid. Argimon s'ha mostrat especialment preocupat per l'ocupació de les UCI, que gairebé s'ha doblat, passant de 26 a 46 en tres setmanes, i en els pacients a planta amb covid, que s'han d'aïllar i obliguen a tancar altres llits, cosa que dificulta la gestió dels centres.

Argimon ha admès que les variants BA4 i BA5 ja són el 60% dels casos, però segurament arribaran al 100% en poques setmanes. Tot i que són més transmissibles en principi no semblen més greus. BA.4 i BA.5: així són les dues subvariants d’òmicron que s’expandeixen pel món També ha explicat que el 50% dels virus que circulen actualment a Catalunya són de covid i per tant és molt probable que les persones amb símptomes lleus com mal de cap i aixafament tinguin covid. Per això ha dit a la població que tingui símptomes lleus que no cal que es faci un test perquè molt probablement donarà positiu.