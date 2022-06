La precampanya electoral que mai s’acaba va començar a Barcelona el dia que Ada Colau va confirmar que es presentaria a un tercer mandat. Els dies posteriors, del 26 de maig al 3 de juny, el GESOP va elaborar una Enquesta de Política Municipal que anticipa un pols a tres bandes molt obert i disputat a onze mesos de les municipals.

PSC i ERC estan empatats al capdavant amb Barcelona en Comú en tercer lloc, una mica més despenjat. En altres paraules, el socialista Jaume Collboni, a qui el PSOE ha suggerit rellevar per l’actual ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha superat Colau, amb qui comparteix govern, i està en condicions de disputar-li el triomf al vencedor de les eleccions del 2019, el republicà Ernest Maragall. PSC i ERC obtindrien 11-12 regidors cadascun (ara en tenen 8 i 10 respectivament), mentre que Barcelona en Comú es quedaria en 7-8 regidors (avui en té 10). Els socialistes es mouen en una forquilla del 22,5% al 23,5% dels vots, i els republicans, del 22% al 23%.

Un empat tècnic que recorda el de les eleccions catalanes del 2021, encara que per al PSC suposaria créixer fins a cinc punts, mentre que ERC només pujaria una mica menys de dos. Colau se situa entre el 16% i el 17% dels vots, quatre punts per sota de la marca aconseguida a les urnes el 2019, quan va ser el seu partit el que va empatar a 10 regidors amb un Maragall que, no obstant, va guanyar en vots per sis dècimes. A un any dels comicis, la fidelitat de vot a Barcelona en Comú no arriba al 50% i tres de cada 10 votants de Colau estan indecisos.

Tant Collboni com Maragall creixen perquè aprofiten el desgast d’altres formacions. El PSC, a diferència del que li passa al PSOE a la resta d’Espanya, sí que absorbeix bona part dels exvotants de Ciutadans, el 14%. I ERC atrapa dos de cada 10 votants de Junts, que encara no saben qui serà el seu alcaldable després de la renúncia d’Elsa Artadi. Amb tot, els puigdemontistes aguantarien i aconseguirien 4 o 5 regidors (avui en tenen 5).

Tot i el cop per a Colau, aquesta fragmentació deixaria la governabilitat una altra vegada en mans de l’actual alcaldessa, llevat que el PSC i ERC trenquessin els seus vetos i s’avinguessin a governar junts. Seria l’única suma a dos que superaria els 21 regidors de la majoria absoluta. Les altres opcions passarien perquè els comuns situïn a l’alcaldia Collboni o Maragall, però això necessitaria un tercer soci.

Fre a la ultradreta

La crossa de Ciutadans que va fer alcaldessa Colau el 2019 estaria aquesta vegada en dubte. El GESOP el deixa al límit de la desaparició en no tenir assegurat el 5% dels vots. El mateix passa a la CUP, que tampoc tindria la garantia de poder apuntalar un govern d’ERC amb els comuns o amb Junts.

Maragall és l’únic líder que aprova (5,6) en un sondeig on l’extrema dreta aconseguiria una representació mínima (2 regidors) perquè el PP, que encara no ha confirmat el seu alcaldable, pujaria de 2 a 3 regidors.