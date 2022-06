El celler de l'Hospital de Sitges ha submergit prop de 500 ampolles de vi Malvasia al Port d'Aiguadolç per provar un nou procés d'envelliment. És el primer cop que una producció de vi es desa sota l'aigua en un port, després d'altres experiències puntuals a la costa catalana fetes a mar obert. L'objectiu és veure com s'alenteix el procés d'envelliment d'unes ampolles que reposaran a quatre metres sota l'aigua. Al novembre està previst extraure sis ampolles per començar a veure l'evolució del producte, i hi haurà noves extraccions al febrer i a la primavera del 2023. El resultat es compararà amb altres 500 ampolles de la mateixa collita, les quals estan envellint al celler tradicional. La previsió és que estiguin a la venda d'aquí a un any.

Les ampolles submergides al projecte 'Malvasia de Mar' són de Blanc Subur 2021, un vi elaborat únicament amb varietat malvasia conreada a escassos 300 metres de distància del Port d'Aiguadolç. Amb taps encerats i posades de forma minuciosa en una gàbia, han estat desades aquest dilluns al matí sota un dels pantalans del port. Una gran grua ha alçat i submergit lentament les ampolles, que després han estat desplaçades dins l'aigua amb ajuda d'un globus d'aire fins a quedar col·locades sota el moll. El trànsit d'embarcacions, les corrents marines i els amarradors són els principals esculls que ha calgut superar per tirar endavant l'experiment, segons ha destacat el director general del Port d'Aiguadolç, Xavier Cuyàs.

A diferència d'altres envelliments de vi sota l'aigua fets fins ara a mar obert, aquest és el primer cop que un celler fa una prova en un port i a poca profunditat -poc més de 4 metres sota l'aigua-. El lloc, segons Cuyàs, és idoni perquè no hi ha efectes de les hèlixs de les embarcacions que circulen pel port i, alhora, queden protegides de la llum solar. En altres experiències prèvies impulsades per altres cellers, part de la producció s'havia perdut a mar obert a causa dels corrents i temporals. Des del celler de l'Hospital de Sitges, on s'elaboren els vins Malvasia, celebren la possibilitat de fer aquest experiment. El director tècnic del celler, Albert de Sangenís, augura que s'alentirà l'envelliment i això incidirà en «l'arrodoniment» final del sabor. Sangenís ressalta la importància de poder comparar les ampolles submergides amb el vi de la mateixa anyada que està reposant al celler.

En aquest sentit, recorda que la climatització del celler suposa una despesa energètica «molt considerable» i confia que la prova al Port d'Aiguadolç obri la porta a un nou mètode d'envelliment que es pugui estendre a més productes «i mitigui els efectes del canvi climàtic». De cara al futur, doncs, no descarten dur sota l'aigua els altres quatre vins que elabora el celler. De moment, de les 507 ampolles submergides ara, en preveuen extreure 6 el pròxim mes de novembre. Analitzaran aleshores els nivells de PH, alcohol, acidesa i sulfurós, mentre que també es farà un estudi del color, l'aroma i el comportament del vi en boca. Preveuen repetir el procediment al febrer i a la primavera.

A través de les diferents extraccions del fons del mar, confien perfilar el vi per començar a vendre'l l'estiu de l'any que ve. La intenció és que les ampolles tretes del mar es comercialitzin aparellades amb una ampolla envellida al celler. Els beneficis es destinaran a la Fundació Hospital Joan Baptista per millorar la qualitat de vida dels avis que viuen a la residència d'aquesta institució. Des de l'Hospital de Sitges, l'administradora Mireia Rosell ha destacat l'impuls que el projecte 'Malvasia de Mar' dona al producte local, el qual va estar en perill de desaparició fa trenta anys. «Hem de valorar la Malvasia com la punta de l'iceberg de tot el concepte vinícola del municipi», ha ressaltat Rosell, que ha fet una crida a tots els sitgetans per «protegir» aquest producte. En la mateixa línia, el regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, ha defensat l'aposta per preservar la indústria de la Malvasia, «una de les poques singulars que queden a Sitges». Escolà ha assenyalat la immersió de les ampolles al port com a exemple d'una «aposta per l'economia blava».