El fiscal investiga el presumpte espionatge a Jaume Giró

La Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació per l’espionatge que presumptament va encarregar el 2012 la líder del PP català Alicia Sánchez Camacho a l’excomissari José Manuel Villarejo sobre l’actual conseller d’Economia, Jaume Giró, quan era director general adjunt de CaixaBank.

El decret per incoar les diligències de recerca es va signar ahir al migdia i després de la denúncia presentada a títol personal pel dirigent de Junts. En cas que la fiscalia interposi una denúncia és possible que l’assumpte acabi al Tribunal Suprem, ja que l’expresidenta del PPC a Girona actualment és senadora i diputada a l’Assemblea de Madrid.

En la seva denúncia, Giró destaca que, el novembre del 2012, poc abans de les autonòmiques, es va produir una reunió entre Sánchez-Camacho i Villarejo on l’exlíder del PPC presumptament va facilitar dades al comissari perquè investigués l’actual conseller, que llavors era director general adjunt de CaixaBank.

Giró sosté en la seva denúncia, que ara ha derivat en l’obertura d’una investigació per part de la Fiscalia de Barcelona, que el presumpte espionatge s’hauria produït en el marc de l’Operació Catalunya, un entramat policial i polític per crear suposades «proves falses que servissin per intimidar, extorsionar i/o desprestigiar persones que, d’una manera o altra, consideraven properes a l’independentisme». «Arran de la conversa, es podria haver iniciat contra la persona del senyor Giró algun tipus de seguiment o control policial de les seves comunicacions telefòniques», detalla.

Segons les converses, que van ser revelades per El Món, Alicia Sánchez-Camacho va instar l’excomissari a investigar Jaume Giró «però ja» i, en no ubicar Villarejo la víctima, la líder del PP català li va detallar que treballava a La Caixa i que era íntim amic de Pepe Antich, en aquell moment director de La Vanguardia. En les agendes de Villarejo també hi apareix una anotació, encara que el comissari escriu «Siro» i no Giró.

«Ara ja s’ha tornat totalment independentista, i a mi m’avisen per dir-me que aquest paio està sent ara mateix el mecanisme, a través de la seva amistat íntima amb Pepe Antich, que els està fent les enquestes en què els donen als convergents 70 i 72 diputats, no els tenen», recullen els àudios.

Després d’interposar la denúncia, Giró va assegurar que «no és normal» ni es pot acceptar «viure en un estat on un comandament policial en actiu dependent del ministre d’Interior rep instruccions d’un càrrec polític del PP demanant-li que faci llistes negres i persegueixi persones». La denúncia del conseller apunta a més a una suposada «connivència» d’alts càrrecs del PP amb els fets.