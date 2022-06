L’Operació Catalunya fa que els Pujol es replantegin la defensa

L’Operació Catalunya no ha sorgit ara. Es va conèixer per primera vegada el 2015, gràcies a la investigació que va obrir Assumptes Interns contra el comissari jubilat José Manuel Villarejo en relació amb el cas del petit Nicolás. Per això, els escrits de defensa del cas Pujol ja l’esmenten. Tot i això, les novetats que s’estan produint aquests dies, amb nous àudios o el coneixement detallat de les anotacions del principal imputat de les clavegueres policials, farà que els seus advocats es plantegin sol·licitar la incorporació al procediment d’aquelles proves que no es coneixien i el testimoni dels seus protagonistes, van informar fonts jurídiques.

Al començament del judici

Això pot incloure l’exministre d’Interior Jorge Fernández Díaz, després d’escoltar-lo reunit amb Villarejo a El País i el digital Fuentes Informadas. El mateix Villarejo i els altres policies implicats ja havien estat proposats com a testimonis, com l’exresponsable d’Afers Interns Marcelino Martín-Blas o l’exnúmero dos de la Policia Eugenio Pino, primer condemnat de les clavegueres policials per intentar introduir un pendrive d’origen dubtós en el mateix cas Pujol.

Al començament del judici, en qüestions prèvies, és l’únic moment en què les parts poden plantejar la inclusió de noves proves, per la qual cosa serà llavors quan sol·licitin la inclusió dels testimonis que no apareixien originalment en els escrits de defensa, presentats el passat octubre, i que considerin rellevants.

Tant el de Jordi Pujol Ferrusola com els de la resta de la família començaven amb l’Operació Catalunya. I el d’Oriol Pujol sol·licitava la desclassificació de documents. «La present causa troba origen i impuls en la iniciativa al marge de tota legalitat processal i control judicial protagonitzada per un grup de funcionaris del Cos Nacional de Policia que van afavorir i activar relat de denúncia dirigida a la seva incoació», en referència a la interposada per Victoria Álvarez, exparella del primogènit del matrimoni Pujol-Ferrusola, deien els escrits. La seva declaració i la de l’expresidenta del PP català Alicia Sánchez-Camacho ja va ser sol·licitada per l’exdona de Jordi Pujol júnior, Mercé Gironés.

Entre els testimonis ja proposats hi ha Villarejo, el seu soci, Rafael Redondo, Pino i Martín-Blas, però també Bonifacio Diez Sevillano, inspector en cap adjunt a la Direcció Adjunta Operativa amb destinació a Andorra, i Celestino Barroso, agregat de seguretat a l’ambaixada d’Espanya a Andorra, dels quals els escrits diuen que «van desplegar una operativa d’assetjament coactiu sobre la propietat i executius i empleats de la Banca Privada d’Andorra (BPA) per obtenir informació sobre la família Pujol Ferrusola».

Afegeix que van aconseguir els seus objectius a través d’«una còpia d’una captura de pantalla que seria filtrada al diari El Mundo el 7 de juliol de 2014 en què apareixien els moviments de comptes del traspàs/ingrés inicial des d’Andbank a BPA per diferents membres de la família» de l’expresident de la Generalitat. El dia 25 d’aquell mateix mes Jordi Pujol va emetre un comunicat en què va admetre l’existència d’«un llegat del seu pare a favor de la seva dona i fills ubicat a l’estranger».

Els escrits de defensa també recorden que «aquesta activitat exorbitant i il·legal ha donat lloc a dos procediments criminals al Principat d’Andorra», un per revelació de secrets bancaris i un altre per coaccions i amenaces, en què apareixen com a querellats, entre altres persones, l’expresident del Govern Mariano Rajoy i dos dels seus ministres: Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz.